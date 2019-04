Chronik der erweiterten Suizide in Vorarlberg seit 1998

Am Donnerstag wurde bekannt, dass ein Familienvater zuerst seinen Sohn und dann sich selbst getötet hat. Schon in den vergangenen Jahrzehnten wurde Vorarlberg immer wieder durch grausame Mordfälle erschüttert.

September, 2017: Ein 14-Jähriger verletzte mit einem Küchenmesser seinen schlafenden Vater in Götzis schwer, der 51-Jährige erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Bei der Attacke verletzte er auch seine Mutter schwer am Rücken, anschließend verletzte er sich selbst am Hals. Der jugendliche Täter wurde zu sieben Jahren Haft verursacht.