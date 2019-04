Vorarlberg: Erweiterter Suizid in Bregenz

Bregenz - Ein Vater soll am Dienstagnachmittag zuerst seinen Sohn und dann sich selbst gerichtet haben - die Polizei will noch am Donnerstagvormittag über die Hintergründe informieren.

Wie die NEUE Vorarlberger Tageszeitung berichtet, soll ein Vater in Bregenz zunächst seinen 19-jährigen Sohn umgebracht und sich im Anschluss selbst getötet haben. Ob die Frau des Täters zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der gemeinsamen Wohnung war, ist bislang nicht bekannt – sie befindet sich derzeit in einer Frauen-Notwohnung. Ein weiteres Kind, ein 13-jähriger Sohn, soll sich nicht am Tatort befunden haben.

Die Polizei will noch am Donnerstagvormittag über die Hintergründe informieren.