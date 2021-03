Christian Klien plant 2021 Gastauftritte in DTM

Ex-Formel-1-Pilot Christian Klien will in der kommenden Saison einzelne Gastauftritte im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) absolvieren.

Er plane, für das Team JP Motorsport an bis zu vier Wochenenden am Steuer eines Mercedes-AMG GT3 zu sitzen, teilte der 38-jährige Vorarlberger mit. Mehr geht sich deswegen nicht aus, weil Klien mit JP Motorsport in der GT Open unterwegs ist und zudem als Experte bei den Formel-1-Übertragungen von ServusTV eingesetzt wird.