Christian Beer: Selbstverantwortung steigert Selbstachtung

Der Unternehmer des Jahres 2019 und Chef der Heron-Gruppe kritisiert bei den Top 100 die Regulierungen am Arbeitsplatz. Er meint, dass mehr Selbstverantwortung auch die Selbstachtung der Arbeitnehmer fördere.

Die Jury der Vorarlberger Nachrichten krönten Heron-Chef Christian Beer zum Unternehmer des Jahres 2019. Auf der Bühne kritisierte er dabei scharf die (Über-)Regulierung am Arbeitsplatz. Sobald ein Mensch den Arbeitsplatz verlasse, müsse er scheinbar um 100 Prozent klüger werden. Schließlich traue man ihm abseits des Betriebs viel mehr zu als am selbigen. Während jeder wisse, dass man bei Rot nicht über die Ampel dürfe, glaube der Staat das jeder Arbeitnehmer in eine Maschine klettere, sobald es keinen Schutzzaun gäbe.