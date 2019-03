Top 100: Christian Beer ist Unternehmer des Jahres 2019

Am Montagabend vergaben die Vorarlberger Nachrichten bei den "Top 100" unter Beisein von Bundeskanzler Sebastian Kurz den Wirtschaftspreis 2019. Preisträger ist Christian Beer von der Heron-Gruppe.

Christian Beer hat die Heron-Gruppe aufgebaut, sie erfolgreich weiterentwickelt und ist dabei immer konsequent seinen Weg gegangen. Innovation ist für ihn kein Schlagwort, sondern gelebte Realität. Das hat er nicht nur mit den Automatisierungslösungen in aller Form bewiesen. Auch bei der Personalentwicklung ist das Unternehmen neue Wege gegangen. Viele Gründe also, um den Dornbirner Unternehmer im Rahmen der Top 100-Veranstaltung zum “Unternehmer des Jahres” zu küren. Die Auszeichnung nahm der Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten, Gerold Riedmann, zusammen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz am Standort von Gastgeber Collini in Bludesch vor.