Cheftrainer Klose, Resozialisierung und Kinderbuchmesse

SCR Altach Trainer Miroslav Klose, Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk, Winfried Ender und Johannes Pircher-Sanou von "Neustart Vorarlberg" und Kinderbuchautorin Isabel Natter heute in "Vorarlberg LIVE".

Miroslav Klose, SCR Altach Fußballtrainer

Die Neuigkeit schlug ein, wie eine Bombe: Miroslav Klose wird neuer Cheftrainer des SCR Altach. Kurzzeitig brach die Homepage des Vereins zusammen, so groß war der Andrang, diese Nachricht zu überprüfen. Mehr als 50 Medienvertreter waren am Montag zur offiziellen Pressekonferenz vor Ort, um den internationalen Fußballstar vor Kamera und Mikrofon zu bekommen. Wieso Miroslav Klose sich für Vorarlberg entschieden hat und welche Pläne er verfolgt, beantwortet er in "Vorarlberg LIVE".

self all Open preferences.

Pit Gottschalk, Sport1-Chefredakteur

2016 beendete Miroslav Klose seine Karriere als Fußballspieler, um danach an Jogi Löws Seite das Trainerteam der Deutschen Nationalmannschaft zu unterstützen. Nach zwei Saisonen als Cheftrainer der U17 des FC Bayern München und einer Assistenztrainerstelle bei Hansi Flick für die Bayern, nahm er das Angebot des SCR Altach an. "Miroslav passt mit seiner Persönlichkeit sehr gut zu uns, ist bereit mit anzupacken und die Professionalisierung weiter voranzutreiben", so Werner Grabher, Sportlicher Leiter des Vereins. Über eine erste Trainer-Einschätzung redet Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE" heute mit Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Winfried Ender und Johannes Pircher-Sanou, "Neustart Vorarlberg"

Beim Verein "Neustart Vorarlberg" wechselt die Leitung. Bewährungshelfer Winfried Ender geht in Pension und übergibt seine Agenden an Sozialarbeiter Johannes Pircher-Sanou. In "Vorarlberg LIVE" reden sie heute über eine zweite Chance für Täter:innen, wie Resozialisierung gelingen kann und warum sie sich dafür einsetzen, Kriminellen einen Neustart ins Leben zu ermöglichen.

self all Open preferences.

Isabel Natter, Kinderbuchautorin

"Dumpelchen geht Schritt für Schritt" heißt das von der Autorin selbst illustrierte Kinderbuch, das sie am Mittwochvormittag bei der 11. VN-Kinder- und Jugendbuchmesse "Buch am Bach" vorlesen wird. Angefangen hatte alles mit einem dunklen Farbklecks, der sich in eine Wiese verwandelte. Der Zwerg folgte einer Eingebung, der dann die Frage folgte, wie dieser Zwerg den Überblick gewinnen kann. Über den Werdegang und den Erfolg der Geschichte, berichtet Kindebuchautorin und Illustratorin Isabel Natter heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

VORARLBERG LIVE am Montag, 20. Juni 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Miroslav Klose, Pit Gottschalk, Winfried Ender, Johannes Pircher-Sanou, Isabel Natter

Moderation: Gerold Riedmann (VN-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.