Neuer Chef für "Neustart" Vorarlberg

Johannes Pircher-Sanou folgt Winfried Ender als Leiter der NEUSTART Einrichtung in Vorarlberg

Nach 15 Jahren als Leiter der NEUSTART Einrichtung in Vorarlberg geht Winfried Ender im Juli in Pension. Ihm folgt der Dornbirner Johannes Pircher-Sanou.

Pircher-Sanou ist ausgebildeter Sozialarbeiter und hat an der Universität Hamburg das Masterstudium der Kriminologie absolviert. Pircher-Sanou hat jahrelange Erfahrung in der Straffälligenhilfe und war unter anderem in den Justizanstalten Simmering und Feldkirch tätig. Außerdem engagierte er sich als ehrenamtlicher Bewährungshelfer bei NEUSTART. Zuletzt war Pircher-Sanou in einer Führungsposition beim Vorarlberger Familienverband beschäftigt.