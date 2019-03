Champions League: Sind die deutschen Klubs nur noch zweitklassig?

Im direkten Duell mit der Premier League ist die Deutsche Bundesliga sang und klanglos untergegangen. Die Bilanz: Kein Team weiter und 3:17 Tore.

Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack hat dem deutschen Fußball nach dem kollektiven Exit aus der Königsklasse kein gutes Zeugnis ausgestellt. “Wir sind bei der WM zeitig ausgeschieden, in der Nations League abgestiegen. In der Champions League war für alle deutschen Mannschaften im Achtelfinale Schluss. Das ist ein Fingerzeig, dass wir nicht alles richtig machen. Wir dürfen die Dinge nicht schönreden”, sagte Ballack bei Sky.

APA

“Es ist ja in Deutschland grundsätzlich so, dass das Bild oft negativ ist. Es ist einfach so, dass wir jetzt gegen die englischen Teams ausgeschieden sind. Das ist natürlich bitter, aber das müssen wir in Kauf nehmen”, sagte Bayern-Torwart Manuel Neuer.