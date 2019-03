Viertelfinaltickets für Liverpool und Barcelona

Liverpool und Barcelona schaffen den Aufstieg ins Viertelfinale der UEFA Champions League.

Der Vorjahresfinalist ging nach 26 Minuten durch Mane in Führung, der Ex-Salzburger nahm einen langen Ball gut an und ließ den herauseilenden Neuer mit einem schnellen Haken aussteigen. In weiterer Folge konnte Mane die Kugel problemlos über die Linie schieben – 0:1. Die Bayern taten sich in der Offensive enorm schwer, sieben Minuten vor der Pause führte dann ebenfalls ein langer Ball zum Ausgleich. Matip spitzelte eine Hereingabe von Gnabry ins eigene Tor, mit dem 1:1-Zwischenstand wurden die Seiten in der Allianz Arena gewechselt.