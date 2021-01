CBD-Öl, Protein und Co.: Hanafsan startet Studie zu Hanf-Lebensmitteln

Hanafsan startet eine Studie zu Hanf-Lebensmitteln und deren Auswirkungen. Es werden noch Vorarlberger Teilnehmer gesucht.

Der Trend zu Hanf-Lebensmitteln hält an. Diese haben einen hohen Anteil an essenziellen ungesättigten und somit gesunden Fettsäuren und bieten viele Vorteile. Besonders aktive Menschen sehen in der alten Nutzpflanze daher ein Superfood.