Causa Häusle: 20 Schöffen geladen

Falls einer im Verfahren ausfällt, ist ungehinderte Fortsetzung gewährleistet.

Am ersten Oktober beginnt am Landesgericht Feldkirch der Schöffenprozess in der Sache „Häusle“. Es geht um einige Umweltdelikte, Finanzvergehen, angeklagt sind zehn Personen, dauern soll der Prozess bis 21. November. Bei derart langen Verfahren kann der Termin aber nach vorne oder unter Umständen auch nach hinten rücken. Was bereits im Vorfeld organisiert wurde, ist die großzügige Beiziehung von Laienrichtern. Normalerweise werden dem Senat aus zwei Berufsrichtern noch zwei weitere Laienrichter aus dem Volke zur Seite gestellt. Da in diesem langen Zeitraum allerdings Krankheitsfälle oder sonstige plötzliche Hinderungsgründe denkbar sind, wurden ausreichend „Reserveschöffen“ geladen. Insgesamt wurden somit 20 Personen zu ihrem Ehrenamt, wie das Gesetz diese Bürgerpflicht umschreibt, geladen.