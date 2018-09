Causa Bösch: Ländle-FPÖ schweigt – Grüne empört

Die Vorarlberger Freiheitlichen wollten am Mittwoch keine weitere Stellungnahme zur Causa Bösch abgeben. Die Grünen fordern von FPÖ-Chef Bitschi eine Distanzierung.

Auf Nachfrage von VOL.AT hieß es von Seiten der FPÖ-Landespartei: „Reinhard Bösch hat mit seinem Statement auf Facebook klargestellt, dass er missverstanden worden ist.“ Damit sei die Causa für die Landespartei erledigt, so Landesgeschäftsführer Christian Klien gegenüber VOL.AT

Gross fordert von Bitschi Distanzierung

In einem Interview in der “NEUEN-Vorarlberger Tageszeitung” sagte Vorarlberger Nationalratsabgeordnete Bösch (bis vor kurzem Chef der Vorarlberger FPÖ), es könnte, um illegale Migration nach Europa zu bekämpfen, “mit militärischen Kräften ein Raum in Besitz genommen werden”.