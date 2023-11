Carmen Geiss zeigt stolz ihren Gewichtsverlust: "Ich fühle mich gerade richtig gut"

Die 58-jährige TV-Persönlichkeit Carmen Geiss teilt ihr Geheimnis für den beeindruckenden Gewichtsverlust und erhält Lob und Unterstützung von ihren Fans.

Detox und Disziplin

Es ist kein Geheimnis, dass Carmen Geiss intensiv an ihrem Körper arbeitet. Regelmäßige Trainingseinheiten gehören für die Kölnerin nahezu täglich zum Programm und auch ihre Ernährungsgewohnheiten nimmt sie sehr ernst. In einem kürzlichen Gespräch mit der "Bild"-Zeitung gab sie Einblicke in das Geheimnis ihres neuen Looks. Carmen Geiss teilte mit: "Ich mache zweimal sechs Wochen Detox. Heißt: Ich verzichte komplett auf Zucker, esse kleine, gesunde Portionen und trinke keinen Alkohol, nur stilles Wasser mit frischem Zitronen- oder Ingwersaft." Trotz der strengen Regeln scheint Carmen diese Lebensweise gut zu meistern. Sie betonte gegenüber "Bild": "Ich esse generell viel Ingwer. Der ist gesund und reinigt den Körper."