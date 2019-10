Caritas schließt carla Einkaufspark in Lustenau

Aufgrund von Kürzungen bei Förderungen wird der carla-Einkaufspark in Lustenau ab Ende Oktober geschlossen.

Am dem 31. Oktober 2019 schließt das Beschäftigungsprojekt der Caritas carla in Lustenau seine Türen. Durch die Fördergeldkürzung der türkis-blauen Regierung müssen auch 15 Mitarbeiter ihre Sachen packen. Die betroffenen Arbeitnehmer werden in andere Beschäftigungsmaßnahmen des AMS übernommen, erklärt die Fachbereichsleiterin Karoline Metzler im Interview.