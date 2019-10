Soziale Unternehmen in Vorarlberg schlagen Alarm

Die Mitglieder von "arbeit plus - Soziale Unternehmen Vorarlberg" haben am Mittwoch Alarm geschlagen: Eine zweimalige Budgetkürzung innerhalb eines Jahres durch den Bund wirke sich dramatisch aus. Mehrere Geschäfte von Arbeitsprojekten mussten bereits schließen, Ende Oktober komme ein weiteres dazu. Dadurch könnten weniger Langzeitarbeitslose beschäftigt werden.

Innerhalb von zwei Jahren seien ihre Förderungen um 16 Prozent gekürzt worden, so die Mitglieder von "arbeit plus". Dadurch stünde im Budget eine Million Euro weniger zur Verfügung, allein bei carla - den Second Hand-Shops der Caritas - könnten jährlich insgesamt 15 Frauen weniger beschäftigt werden. Nach der Schließung von sieben Postpartnerstellen der Aqua Mühle 2018 und des Regionalmarkts "Tante Irma" von Integra Anfang 2019 schließt nun mit Ende Monat auch der "carla-Einkaufspark" in Lustenau. Auch die Kaplan Bonetti Arbeitsprojekte reduzieren ihr Angebot.