Captain Meghan? Die Herzogin will wohl eine Rolle als Superheldin

Aus dem Anwaltskostüm ins Superheldendress? Für Meghan wohl keine allzu abwegige Vorstellung. Ihr Agent soll sich nach einer Rolle als Superheldin für die Herzogin umsehen.

Deal mit Disney

Ein weiterer Hinweis, der darauf hindeutet, ist, dass Meghan angeblich einen Exklusiv-Deal mit Disney hat. In diesem Deal ist sie als Hintergrundsprecherin in einem noch nicht bekannten Projekt tätig. Zu Disney gehört auch Marvel, die für die Produktion von Superhelden-Filmen bekannt sind.

Deshalb vermuten nun viele, dass Meghan in Zukunft ebenfalls in die Rolle einer Superheldin schlüpfen könnte. Schon in der Vergangenheit war Meghan als Schauspielerin tätig. Sie hatte u.a. zahlreiche Gastauftritte in verschiedensten Serien. Ihre bekannteste Rolle hatte sie von 2011 bis 2018 in der Serie "Suits".