Cannabis-Legalisierung, Roboterpsychologie und Feuerwehrleistungsbewerbe

Fabienne Lackner, JUNOS-Landesvorsitzende, Univ.-Prof. Dr. Martina Mara und Harald Simeoni von der Landesfeuerwehr heute in "Vorarlberg LIVE".

Fabienne Lackner, Landesvorsitzende JUNOS

"Wer die Dealer arbeitslos machen will, muss Cannabis legalisieren", so JUNOS-Landesvorsitzende Fabienne Lackner in einer Aussendung bezüglich der Prüfung des Cannabisverbots im Suchtmittelgesetz durch den Verfassungsgerichtshof. Warum die JUNOS (NEOS) die kontrollierte Freigabe von Cannabis an lizensierten Verkaufsstellen fordern, erklärt Fabienne Lackner heute in "Vorarlberg LIVE".

Harald Simeoni, Landesbewerbsleiter Landesfeuerwehrverband

Nach zweijähriger Pause finden am Samstag, den 2. Juli die Landesfeuerwehr-Leistungsbewerbe in Schnifis statt. Die Bewerbsgruppen führen zunächst einen Löschangriff durch, gefolgt von einem 400 Meter Staffellauf und Marschübungen. Gekämpft wird um den "Goldenen Helm". Über das Programm und die Bedeutung der Veranstaltung für die Landesfeuerwehr redet Landesbewerbsleiter Harald Simeoni heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Univ.-Prof. Dr. Martina Mara

Seit Herbst 2021 ist es möglich, über das Fernstudienzentrum in Bregenz das Studienfach Artifical Intelligence zu studieren. Das ist einzigartig in Österreich und auch europaweit etwas besonderes. Seit April 2018 ist Dr. Martina Mara Professorin für Roboterpsychologie am Linz Institute of Technology (LIT) der Johannes Kepler Universität Linz. Mit Dr. Mara spricht Marc Springer heute Abend bei "Vorarlberg LIVE" über Roboterpsychologie.

VORARLBERG LIVE am Freitag, 01. Juli 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Fabienne Lackner (JUNOS), Dr. Martina Mara, Harald Simeoni (LFV)

Moderation: Marc Springer (Chefredakteur VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

