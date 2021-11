Cannabis, Gesundheit und Konsumentenschutz

Umweltmediziner Prof. Dr. Hans-Peter Hutter, Bernhard Amann, Vizebürgermeister von Hohenems und AK Konsumentenberaterin Dr. Karin Hinteregger heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Rund 200 Staaten waren bei der Weltklimakonferenz in Glasgow vor Ort, um über Klimaziele zu diskutieren. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, kann nur gemeinsam erzielt werden. Welche Auswirkungen die Klimafolgen bereits auf unsere Gesundheit haben, bespricht Pascal Pletsch heute in "Vorarlberg LIVE" mit Prof. Dr. Hans-Peter Hutter, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie mit Schwerpunkt Umweltmedizin.

all

all

self

self

Die Schweizer befinden sich schon auf dem Weg dorthin, die Deutschen ziehen es in Erwägung und wie sieht es in Österreich aus? Es geht um die Legalisierung von Cannabis. Bernhard Amann, Vizebürgermeister von Hohenems und Obmann von "Legalize! Österreich" setzt sich seit langem für eine liberale Drogenpolitik ein. In "Vorarlberg LIVE" redet er über den aktuellen Stand der Dinge.