Der Bus geriet auf den Gehsteig und krachte in die Säule unter dem Vordach. ©VOL.AT

Bus gegen Gebäude - Unfall am Dornbirner Bahnhof

Am Samstagvormittag ist es am Dornbirner Bahnhof zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Landbus gekommen, der für den Bus an einer Säule endete.

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte am Samstagvormittag in der Dornbirner Bahnhofstraße ein Landbus mit einem Pkw und einem Gebäude.

Der Gelenkbus fuhr gegen einen geparkten Pkw und schließlich gegen die Säule eines Hauses. Bei dem Unfall wurden zwei Fahrgäste verletzt, sagte ein Polizeisprecher der APA. Ob ein Fahrfehler oder ein technischer Defekt der Bremsen zu dem Vorfall geführt hatten, war noch unklar.

Am Landbus und dem beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Gelenkbus krachte gegen eine Säule am Gehsteig vor den Geschäften schräg gegenüber des Bahnhofs und beschädigte dabei auch das Gebäude.

Ein Sachverständiger überprüfe die Unfallursache noch, hieß es. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Wie schwer sie verletzt worden waren, war noch nicht bekannt.

