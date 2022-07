Burger King sucht in Vorarlberg Personal für das Restaurant in Hohenems

Mitte Juli will die heimische TQSR Group bei der umgebauten Raststätte in Hohenems mit neuem Konzept eröffnen.

Sechs Marken unter einem Dach: Nach der Renovierung und Modernisierung der ehemaligen "Rosenberger"-Raststätte in Hohenems sucht der Betreiber - die TQSR Group - händeringend nach Personal. Insgesamt müssen noch 24 Stellen besetzt werden, darunter Schichtleiter:in, Mitarbeitende in der Küche, Kassa und Counter sowie Baristas. "Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis Ende Juli bei uns beginnen, bekommen eine Prämie in Höhe von 1000 Euro netto von uns bezahlt", sagt Standortleiter Thomas Meißner im VOL.AT-Gespräch.