Neue Raststätte mit Burger King in Hohenems - exklusive Einblicke

Statt Rosenberger wird es künftig "Rosehill Foodpark" heißen. Zwei Jahre lang wurde geplant, seit gut einem halben Jahr wird umgebaut. Die Arbeiten laufen derzeit noch, haben aber die finale Phase erreicht. Bereits Mitte Juli will die heimische TQSR Group bei der Raststätte Hohenems mit neuem Konzept eröffnen. Für den Gastronomie-Experten ist es nicht der erste Standort in Vorarlberg, er ist auch Burger-King-Franchisenehmer in Dornbirn. Zudem sind laut CEO Hartmut Graf weitere Projekte im Ländle geplant.