Burger King plant für Rosenberger Hohenems "Multi Brand Konzept"

Die Arbeiten am ersten Vorarlberger Standort von Burger King schreiten voran. Parallel dazu laufen die Überlegungen zur Zukunft der Rosenberger-Raststätte in Hohenems.

Bis Ende Juni will Burger-King-Franchisenehmer TQSR Holding und Development GmbH seinen ersten Standort in Vorarlberg eröffnen. Man werde den Zeitplan einhalten können, erklärt das Unternehmen gegenüber VOL.AT. An der Messekreuzung entsteht ein zweigeschossiges Lokal mit 164 Sitzplätzen und 40 Parkplätzen. Auch ein Drive In ist geplant.

Raststätte Hohenems wird umgebaut Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für weitere Burger King-Lokale in Vorarlberg. Planungen für einen Burger King an der Raststätte in Hohenems laufen bereits länger. Anfang 2019 wurde bekannt, dass TQSR die insolvente Rosenberger-Raststättenkette übernimmt. Seitdem laufen Gespräche über die Neuausrichtung der Raststätten.

“Multi Brand Konzept” Angedacht wird ein “Multi Brand Konzept”, nach dem also mehrere Unternehmen und Marken an einem Standort angeboten werden. Hohenems soll einer der ersten Standorte sein, das nach der neuen Ausrichtung umgebaut werden wird. Details werde man bis Mitte 2019 bekannt geben können. Keine Neuigkeiten gebe es bislang für den dritten geplanten Burger King in Hard. Hier sei man noch in Abklärungen mit dem Gestaltungsbeirat der Gemeinde, erklärt TQSR.