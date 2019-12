Bundesrat machte Weg für Maut-Ausnahmen frei

Die Mautausnahmen auf einigen österreichischen Autobahnteilstücken haben am Donnerstag den Bundesrat passiert und damit die letzte gesetzgeberische Hürde genommen.

Das Gesetz tritt per 15. Dezember in Kraft. Mit der Maßnahme sollen Umgehungsverkehr von Mautstrecken und die damit einhergehende Lärmbelästigung und Luftverschmutzung reduziert werden.

FPÖ gegen Verlagerung der "Mautflüchtlinge"

Im Nationalrat war der Beschluss am 13. November erfolgt. In der Länderkammer des Parlaments wurde er am Donnerstag bestätigt, wieder gegen die Stimmen der SPÖ.