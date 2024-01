Bundesgartenschau: Doppelmayr-Seilbahn wird wieder abgebaut

Mit 3,6 Millionen Fahrgästen während der Gartenschau war die Seilbahn von Doppelmayr ein Symbol für Innovation und Mobilität.

Vom 14. April bis 8. Oktober 2023 fand in Mannheim die Bundesgartenschau (BUGA) statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen aktuelle Themen unserer Zeit wie Klima, Energie, Umwelt und Nahrungssicherung. Der Nachhaltigkeitsgedanke der BUGA wurde auch in der Mobilität auf dem Gelände sichtbar: Eine von Doppelmayr gebaute Seilbahn verband die beiden Ausstellungsgelände Spinelli und Luisenpark.

Abbau der Seilbhahn

Nachdem sie während der Bundesgartenschau (BUGA) in Mannheim täglich tausende von Besuchern zwischen dem Luisenpark und der ehemaligen Militärfläche Spinelli hin- und hertransportierte, wird die von dem Vorarlberger Seilbahn-Pionier Doppelmayr erstellte Seilbahn nun abgebaut. Dies markiert nicht das Ende ihrer Reise, sondern den Beginn eines neuen Kapitels in den österreichischen Alpen.

3,6 Millionen Fahrgäste

Komplexer Abbau

Der Abbau der Seilbahn ist ein komplexer Vorgang, der in mehreren Schritten erfolgt – von der Entfernung der Kabinen bis hin zur Demontage der Fundamente. Dieses Vorgehen spiegelt die technische Expertise von Doppelmayr wider und unterstreicht die Flexibilität solcher Seilbahnsysteme.

Die Kabinen werden zuerst vom Seil genommen, dann ordentlich verpackt und abtransportiert. Danach kommen das Seil, die Stützen und die Stationen dran - alles wird abmontiert. Erst zum Schluss werden die Fundamente entfernt. Das haben Insider dem SWR berichtet. Erst wenn dieser mühsame Rückbau abgeschlossen ist, können die Flächen, auf denen einst die Seilbahn-Masten standen, wieder in ihre alte Pracht zurück verwandelt werden. Bis Ende März soll alles erledigt sein.

Seilbahn im öffentlichen Nahverkehr?

Der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) zeigen sich interessiert an der zukünftigen Nutzung von Seilbahnen im öffentlichen Nahverkehr. Eine kürzlich durchgeführte Studie hebt das Potenzial von Seilbahnen in städtischen Gebieten hervor, ein Thema, das zunehmend auf bei unseren deutschen Nachbarn an Bedeutung gewinnt.