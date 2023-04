Führungswechsel bei Doppelmayr

Denn István Szalai (Jg. 1959), der vor dreieinhalb Jahren als einer der beiden neuen geschäftsführenden Direktoren der Doppelmayr Holding SE bestellt wurde, ist nicht mehr in dieser Funktion tätig. Das haben wpa-Recherchen ergeben. Der gebürtige Schweizer Szalai wurde gemäß vorliegendem Sitzungsprotokoll des Verwaltungsrates per 31. März 2023 abberufen. Die Sitzung fand am 10. März 2023 in Wolfurt statt. Unverändert als geschäftsführender Direktor tätig ist unterdessen der ebenfalls 2019 bestellte Italiener Thomas Pichler (Jg. 1969).