Vorarlbergs beste Marken: Doppelmayr Seilbahnen

MIT SEILBAHNEN HOCH HINAUS - "Irgendwann möchte ich einen Weltrekord aufstellen." – "Die Welt entdecken, wäre etwas für mich." – "Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, wäre es Fliegen."

"Ich möchte einmal etwas erfinden" . . . Wünsche und Träume können sehr vielseitig sein. Doch auch wenn sie auf den ersten Blick unerreichbar scheinen, könnte ihre Erfüllung näher liegen, als man glaubt. Zum Beispiel bei Doppelmayr in Wolfurt. Denn die Teams des Seilbahnherstellers sind auf der ganzen Welt tätig und arbeiten an Projekten, die vieles bewegen – in Dimensionen, die viele Jahrzehnte lang für Staunen sorgen.

Doppelmayr kann gleich in zwei Kategorien überzeugen. ©Sams

Innovative Ideen werden Realität

Seit dem Bau des ersten Skilifts im Jahr 1937 in Zürs am Arlberg hat sich das Vorarlberger Seilbahnunternehmen Doppelmayr zum Weltmarktführer in der Branche entwickelt. Die Doppelmayr-Teams sorgen immer wieder mit kreativen Ideen für Innovationen und Neuheiten und begeistern die Kunden und Seilbahnfahrgäste.

Die neue Valisera Bahn in St. Gallenkirch wurde von Doppelmayr entworfen. ©handout/Doppelmayr

Die Ha Long Queen Cable Car quert die weltbekannte Ha Long Bucht und verfügt über die höchste Seilbahnstütze mit 188,88 Metern sowie die beiden weltgrößten Kabinen für je 230 Personen. ©handout/Doppelmayr

Die Beispiele sind sehr vielseitig: Dank eines vollautomatischen Beladeroboters mit intelligenter Intralogistik-Lösung transportiert der Eiger Express in Grindelwald nicht nur Personen, sondern auch Güter sehr effizient in die atemberaubende Bergwelt des Eigergletschers. Seilbahn- und Förderbandtechnologie kombiniert ergibt eine Hochleistungsanlage für den Materialtransport aller Art. Diese Idee hat den RopeCon® hervorgebracht, der im Tunnelbau, Tagebau oder zur Renaturierung eines Steinbruchs nachhaltig eingesetzt wird. Und damit Seilbahnen auch autonom fahren, haben sich die Entwicklerteams AURO ausgedacht. Im Skigebiet Silvretta Montafon kann man das bei der Valisera Bahn bereits erleben. Die Digitalisierung eröffnet dafür neue Möglichkeiten. Sensoren und Kameras übernehmen wichtige Überwachungsfunktionen. So ist eine sichere Fahrt garantiert.

In der Welt zu Hause

Ob in südamerikanischen Städten, in asiatischen Tourismusdestinationen oder ganz klassisch in den Skigebieten der europäischen Alpen. Seilbahnen bringen überall auf der Welt ihre Fahrgäste ans Ziel. Die Doppelmayr Gruppe hat bereits über 15.400 Seilbahnen mit Kunden in 96 Ländern der Welt bauen dürfen.

Nicht nur in den Bergen findet man die Bahnen des Seilbahnherstellers. ©handout/Doppelmayr

Auch in Städten wird auf Seilbahnen von Doppelmayr gesetzt. ©handout/Doppelmayr

International unerreicht

Die höchste Stahlbaustütze einer Seilbahn steht in Deutschland. Die steilste Standseilbahn ist in der Schweiz, die größte Seilbahnkabine in Vietnam zu finden, das größte Seilbahnnetz der Welt gibt es in Bolivien zu bestaunen. Die längste Gondelbahn wird gerade in Dominica gebaut. Immer wieder stellen die Doppelmayr-Teams Weltrekorde auf. Zahlreiche davon sind sogar ins Guinnessbuch der Rekorde eingetragen.

Schöner als Fliegen

In einer Seilbahn zu fahren, wird oft wie fliegen beschrieben – nur schöner. Es macht stolz, an der Entstehung von etwas mitzuwirken und dann zu sehen, wie es für Begeisterung sorgt. Werte wie Mut, Begeisterung und Wertschätzung prägen die Unternehmenskultur von Doppelmayr. Die Leidenschaft für Seilbahnen wird von jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedem einzelnen Mitarbeiter gelebt.