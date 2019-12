Bulldogs verlieren knapp, aber doch

4:5-Niederlage gegen die Black Wings aus Linz.

Die Dornbirn Bulldogs trafen am Freitag auswärts in Oberösterreich auf den EHC Black Wings Linz. Seit der Länderspielpause gingen die Black Wings aus Linz nur einmal ohne Punkte vom Eis, fünf der sieben Partien gewannen die Stahlstädter bereits nach regulärer Spielzeit. Und auch gegen die Dornbirner fuhren die Linzer am Freitagabend einen Sieg ein. 5:4 hieß es am Ende für die Heimmannschaft aus Oberösterreich. Der Siegtreffer fiel erst in der 59. Minute.