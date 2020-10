Bulldogs jubeln in Graz über ersten Saisonsieg

Im dritten Spiel der noch jugen Saison feierten die Bulldogs aus Dornbirn mit dem 2:1-Sieg bei den Graz 99ers ihren ersten Erfolg.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt in die neue EBEL-Saison ging es für den Dornbirner EC heute mit dem Auswärtsspiel bei den Graz 99ers weiter. Die Grazer starteten ihrerseits mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison. Im Spiel gelang Fröwis bereits in der 4. Minute das 0:1 für die Bulldogs. Nachdem Graz-Keeper Brows nach einem Zusammenprall verletzt vom Eis musste und Nussbacher so zu seinem Debüt kam, kamen die Hausherren auch besser ins Spiel. Folgerichtig gelang Oleksuk in der 17. Minute der 1:1-Ausgleich.