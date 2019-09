Bulldogs Dornbirn: Letztes Jahr Letzter - und heuer?

Erste Bank Eishockey Liga startet am Wochenende in ihre neue Saison. Wir übertragen die Auftakt-Pressekonferenz live ab 11:00 Uhr. Auch beim EC Dornbirn beginnt eine neue Ära.

EC Dornbirn: Letzter Platz 2018/19

In Dornbirn beginnt eine neue Ära: Nach sieben Jahren mit drei Play-off-Teilnahmen, aber dem letzten Platz im Frühjahr, trennten sich die Bulldogs von Trainer Dave MacQueen. Zudem sind vom vorjährigen Stamm nur vier Spieler übrig geblieben. Die sportlichen Geschicke liegen nun in finnischen Händen.

Neuer Weg, Neue Spieler

Chefcoach Jussi Tupamäki hat Landsmänner als Co- und Tormanntrainer zur Unterstützung und drei finnische Spieler am Eis. Damit einher ging eine Abkehr vom stark nordamerikanisch geprägten Weg: Nur vier Spieler aus Übersee, so wenig wie noch nie in ihrer EBEL-Geschichte, stehen im Kader.