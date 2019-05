Das sagt EC Dornbirn Neocoach Jussi Tupamäki zum Kader

Erstmals meldet sich EC Dornbirn Neotrainer Jussi Tupamäki über den Kader und die Testphase zu Wort.

Die Dornbirn Bulldogs steuern mit acht Testspielen auf ihre achte Saison in der Erste Bank Eishockey Liga zu. Auftakt der Vorbereitung ist am 11. August zu Hause gegen den HC Thurgau aus der Schweiz.

Auf Einladung der Thomas Sabo Ice Tigers aus der DEL nehmen die Dornbirn Bulldogs im August am Mercedes-Benz Rent Cup in Nürnberg teil. Die Straubing Tigers sowie der Hockey Club Davos komplettieren vom 23. bis 25. August das starke Teilnehmerfeld neben den Ice Tigers als Gastgeber und Dornbirn.

„Das werden sehr gute Spiele. Gegen diese starken Gegner werden wir sehen können, wie gut wir sind“, wartet ein harter Prüfstein auf Neo-Head Coach Jussi Tupamäki. Im Vorjahr nahmen die spusu Vienna Capitals am Einladungsturnier in Deutschland teil.

Heimspiel am 11. August

Los geht die Pre-Season für Dornbirn mit zwei Heimspielen. Am Sonntag, den 11. August empfangen die Vorarlberger zum Auftakt den HC Thurgau im Dornbirner Messestadion. Am Freitag darauf wird der EC Bad Nauheim (16.08.) zu Gast im Ländle sein.

Neben dem Mercedes Benz Rent Cup trifft die Mannschaft von Jussi Tupamäki in der Pre-Season auswärts auf den ESV Kaufbeuren (18.08.) und als Generalprobe vor dem Start der Erste Bank Eishockey Liga auf den Schweizer Erstligisten SC Rapperswil-Jona Lakers (06.09.).

So., 11.08.2019 – 19 Uhr Dornbirn Bulldogs vs. HC Thurgau (NLB)

Fr., 16.08.2019 – 19.15 Uhr Dornbirn Bulldogs vs. EC Bad Nauheim (DEL2)

So., 18.08.2019 – 18.30 Uhr ESV Kaufbeuren (DEL2) vs. Dornbirn Bulldogs

Sa., 24.08.2019 – Mercedes-Benz Rent Cup in Nürnberg Straubing Tigers (DEL) vs. Dornbirn Bulldogs

So., 25.08.2019 – Mercedes-Benz Rent Cup in Nürnberg

Hockey Club Davos (NLA) oder

Thomas Sabo Ice Tigers (DEL) vs. Dornbirn Bulldogs