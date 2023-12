Budget der Stadt Dornbirn für 2024

Rund 7,8 Millionen Euro wird die Stadt Dornbirn im kommenden Jahr aus den Rücklagen nehmen müssen, um das Budget auszugleichen.

Finanzielle Herausforderungen: Dornbirn muss tief in die Tasche greifen

Betroffen sind besonders Bau- und Personalkosten. Dornbirn investiert dennoch kräftig, vor allem in Haselstauden und Forach, um die lokale Wirtschaft zu stützen. Über 56 Millionen Euro, fast ein Sechstel des Gesamtbudgets, werden hierfür eingesetzt. Dies wird der Stadtvertretung am 14. Dezember vorgelegt.

Trotz finanzieller Engpässe: Großinvestitionen in Haselstauden und Forach

Die Stadtfinanzierung stützt sich auf Gebühren, Beiträge und Steuereinnahmen, wobei die Ertragsanteile des Bundes den größten Einnahmeposten darstellen. Nach einem Rückgang in diesem Jahr stagnieren diese Mittel 2024 weiter.

Große Investitionen stehen an: In Haselstauden entstehen ein Kindergarten und ein Veranstaltungshaus, in Forach eine neue Volksschule. Zudem sind Sanierungen und Erweiterungen im Bildungs- und Infrastrukturbereich geplant, darunter die Modernisierung des Krankenhauses.