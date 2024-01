Bub (5) tot: YouTuber verursacht Unfall während einer Challenge

Ein 20-jähriger italienischer YouTuber wurde zu vier Jahren und vier Monaten Haft verurteilt, nachdem er bei einer YouTube-Challenge einen tödlichen Unfall verursacht hatte, bei dem ein fünfjähriger Junge ums Leben kam.

In Rom kam es zu einem tragischen Vorfall, der das Leben eines fünfjährigen Jungen forderte und eine Debatte über die Gefahren von Challenges in sozialen Netzwerken entfachte. Ein 20-jähriger italienischer YouTuber, der für eine Challenge ein Video drehte, verursachte mit einem gemieteten Lamborghini-Geländewagen einen schweren Unfall. Der junge Mann kollidierte mit einem Fahrzeug, wobei ein fünfjähriger Junge tödlich verletzt wurde. Die Mutter des toten Jungen und seine kleine Schwester erlitten Verletzungen.

Mitfahrer unter Verdacht

Mit dem Mann saßen zum Zeitpunkt des Unfalls vier weitere Personen im Lamborghini. Sie werden verdächtigt, dass sie zum Zeitpunkt des Unglücks ein Video für eine Challenge gedreht haben sollen. Der Unfall ereignete sich in Casal Palocco, südlich von Rom. Dieser Vorfall löste in Italien eine hitzige Diskussion über die Risiken gefährlicher Challenges in digitalen sozialen Netzwerken aus.