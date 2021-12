Bruce Cradle: Benefiz-Tour rund um den Kumma

Nach dem Großbrand in Mäder vor fast einem Monat findet am Samstag, den 18. Dezember 2021, ein Charity-Musikevent statt, um die Opfer der Brandtragödie in Mäder mit Spenden zu unterstützen.

Unter dem Eventnamen "UmaKummaBlues mit Bruce" macht Gitarrist Bruce Cradle am Samstag, dem 18. Dezember 2021, mit der mobilen Fohrenburgerbühne an mehreren Standorten rund um den Kummenberg Halt, um mit seiner "Jukebox" Musik zu machen.

Der Livestream zum Event

self all Open preferences.

self all Open preferences.

Mit Wunschsongs spenden

Auf der Homepage von Bruce Cradle ist eine Liste mit einigen Liedern zu finden. Dort kann sich jeder Fan oder Musikbegeisterte noch bis Freitag (17. Dezember) um 23.59 Uhr einen Wunschsong gegen eine Spende aussuchen, den der Musiker dann beim "UmaKummaBlues mit Bruce"-Event am Samstag mit viel Glück spielt.

So kann man helfen

Spende hier per Überweisung:

Kontoname: Spendenkonto Brandunglück

IBAN: AT71 2060 4031 0290 9342

Verwendungszweck: Brandunglück Mäder (CJB) Wähle den Wunschsong aus Wunschliste von der

Homepage von Bruce Cradle aus und sende diesen (mit oder ohne Widmung) an: cjb@brucecradle.com

Auf der CharityJukeBox-Mini-Tour ist unter vielen Songs auch der neu veröffentlichte Song des Musikers zu hören, der den Titel - ganz nach dem Eventmotto - "Time2give" trägt.

Tourplan

14 Uhr - Feuerwehr Altach

15 Uhr - Feuerwehr Götzis

16 Uhr - Feuerwehr Koblach

17 Uhr - Feuerwehr Mäder

self all Open preferences.