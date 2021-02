Britische Mutation: Cluster in Rankweiler Volksschule

Neben den nun also zwei Fällen der südafrikanischen Variante gibt es in Vorarlberg mit Stand Donnerstagvormittag 151 bestätigte Fälle der britischen Virusmutation.

Wie auch in anderen Bundesländern steige der Anteil der Varianteninfektionen, derzeit liege er in Vorarlberg bei etwa 25 Prozent, so Grabher.