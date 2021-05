Bregenzerwald und Rheindelta: Weniger Covid-Fälle

Ungebrochen hohe Testintensität – Eingerichtete Teststationen melden am Donnerstag bis 16 Uhr insgesamt 1.907 durchgeführte Tests.

Von den umfassend erweiterten Testmöglichkeiten wird in den beiden Regionen Bregenzerwald und Rheindelta, für die eine Ausreisetestpflicht gilt, weiter aktiv Gebrauch gemacht, informiert Sicherheitslandesrat Christian Gantner. Allein am heutigen Donnerstag (6. Mai) haben sich bis 16 Uhr schon 1.907 Personen testen lassen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme ist in zwölf Bregenzerwald-Gemeinden weiterhin eine Test- und Maskenpflicht an stark frequentierten öffentlichen Plätzen in Kraft. Unterdessen melden Bregenzerwald und Rheindelta einen leichten Rückgang bei den bestätigten Corona-Fällen.