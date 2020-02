Bregenzer Faschingsumzug in der Krise?

Der Bregenzer Faschingsumzug hat eine schwere Zeit hinter sich: In den vergangenen Jahren gingen die Teilnehmer zahlen deutlich zurück. Wir haben Organisator Alexander Giesinger zum Interview getroffen.

Neben dem Bregenzer Faschingsumzug finden jene in Dornbirn und Lustenau oft zeitgleich statt. Dadurch hatten die "Ore Ore" in den vergangenen Jahren mit einem Rückgang an teilnehmenden Gruppen zu kämpfen. Für den Umzug am Faschingssonntag, den 23. Februar 2020, scheint sich das Blatt gewendet zu haben.