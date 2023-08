Bregenz will vs Kapfenberg den Erfolgstrend fortsetzen

Zweites Heimspiel in dieser Saison gegen den Ligadino aus der Steiermark.

Zwei Spiele, zwei Siege gegen Vienna (2:0) und Amstetten (2:1). Ein Traumstart erwischte Zweitliganeuling SW Bregenz in der 2. Liga. Im Heimspiel gegen das noch sieglose aber routinierte Kapfenberg wollen die Schwarz-Weißen den Erfolgstrend fortsetzen. Ein Über-Angebot an Kaderspielern steht Meistermacher Andreas Heraf zur Verfügung. In der Startaufstellung dürfte er aber nach dem Erfolg in Amstetten nicht allzuviel verändern. Es werden wohl einige Spieler nur von der Tribüne das Spiel mitverfolgen.