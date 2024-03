Bregenz steht im Europacup in Rumänien vor einer Mammutaufgabe

Während es für andere Vereine der HLA MEISTERLIGA am kommenden Wochenende im ÖHB Cup weitergeht, ist die Kampfmannschaft von Bregenz Handball international im EHF European Cup gefragt. Das erste Viertelfinalspiel gegen CS Minaur Baia Mare findet am Samstag um 17 Uhr MEZ in Rumänien statt.