Bregenz: Pflasterarbeiten am Leutbühel gehen weiter

Pflasterarbeiten aufgenommen

Diese Woche haben die Arbeiten an den Pflastersteinen wieder begonnen, wie Sebastian Rauch von der Kommunikation der Stadt Bregenz gegenüber VOL.AT bestätigt. "Am Mittwoch wurden Pflastersteine geliefert", erklärt Rauch. Sie werden in den kommenden Tagen und Wochen verlegt.

"Im Prinzip läuft alles nach Plan"

Bisher läuft laut dem Sprecher der Stadt Bregenz alles nach Plan und ohne Verzögerung. Man wisse allerdings nie, was das Wetter in den nächsten Wochen ringe. Gerade in Bezug auf den Asphalt müsse man auf die richtigen Temperaturen achten. "Aber im Prinzip läuft alles so nach Plan", verdeutlicht Rauch. Die Arbeiten sollen am 28. April abgeschlossen sein.