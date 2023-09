Bregenz Handball will mit Heimsieg in die Saison starten

Am Samstag, dem 2. September empfängt Bregenz Handball den SC Ferlach zum ersten Pflichtspiel in der Saison 2023/24.

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase sind die Vorarlberger fest entschlossen, vor heimischem Publikum einen starken Start hinzulegen. Im letzten Testspiel gegen St. Otmar St. Gallen zeigten sich Ralf Patrick Häusle & Co. kämpferisch und konnten sich mit 26:25 durchsetzen. Auch am Samstag dürfen die Zuschauer auf eine aggressive Defensive und ein schnelles Angriffsspiel gespannt sein.

Nachdem Spielmacher Matic Kotar die letzten Testspiele verletzungsbedingt aussetzen musste, ist der Slowene rechtzeitig zum ersten Spiel wieder einsatzbereit. Damit kann das Trainergespann Tanasković/Rinnerthaler am Samstag auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Die Gäste aus Ferlach werden jedoch keine leichte Aufgabe darstellen. Der SC Ferlach hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er mit den Spitzenmannschaften der Liga mithalten kann. Die Mannschaft von Cheftrainer Risto Arnaudovski wird sicherlich alles daransetzen, die Punkte aus Bregenz zu entführen. Ein Schlüsselspieler für Ferlach könnte Neuzugang Jura Egon Juranic sein, der als großes Nachwuchstalent im Rückraum gilt.

Trainer Marko Tanasković: „Das erste Pflichtspiel mit unserer neu formierten Mannschaft steht unmittelbar bevor. Wir sind voller Hoffnung und freuen uns, dass die Saison endlich losgeht. In den letzten sieben Wochen haben wir hart gearbeitet, sechs Vorbereitungsspiele absolviert und viele Fortschritte und schöne Momente gesehen. Für die neue Spielzeit haben wir uns vorgenommen, uns in jedem Spiel bestmöglich zu präsentieren und als Mannschaft, aber auch individuell, von Spiel zu Spiel zu steigern. Am Samstag empfangen wir Ferlach. Die Kärntner haben eine gute Mannschaft mit erfahrenen Spielern. Das wird nicht leicht werden. Wie bei jedem anderen Spiel auch, wollen wir natürlich gewinnen und werden unser Bestes geben, um mit unseren Fans einen Heimsieg feiern zu können.“