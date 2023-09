HC Hard gastiert zum Auftakt in Graz und will siegen

Im ersten HLA MEISTERLIGA Spiel der neuen Saison 2023/24 machen sich die Roten Teufel des ALPLA HC Hard am Samstag, den 2. September 2023 auf den Weg nach Graz in den Raiffeisen Sportpark, wo Luca Raschle & Co in Runde 1 des Grunddurchgangs auf Gastgeber HSG Graz treffen.

Nach dem HLA SUPERCUP Erfolg vergangenen Sonntag wollen die Harder Jungs am Samstagabend auch gleich in der Liga anschreiben und die ersten Punkte in der Meisterschaft einheimsen.

Nur eine Woche nach der ersten Titelentscheidung der neuen Saison und dem 26:25 (15:14) Erfolg der Roten Teufel gegen Vizemeister HC LINZ im HLA SUPERCUP 2023, dem 6. SUPERCUP-Titel für die Roten Teufel vom Bodensee, fliegt an diesem Wochenende der Ball das erste Mal in der HLA MEISTERLIGA in die Maschen.

Die Roten Teufel vom Bodensee sind im Auftaktspiel zunächst auswärts gefordert. In Runde 1 des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs gastieren Ivan Horvat, Nico Schnabl & Co am Samstag, den 2. September um 19 Uhr bei der HSG Holding Graz im Raiffeisen Sportpark Graz, womit es zum ersten Wiedersehen mit drei ehemaligen Hard-Akteuren kommt. Mit Srdjan Predragovic, Lukas Schweighofer und Linus Weber sind gleich drei ehemalige Rote Teufel nun für den Ligakonkurrenten HSG Holding Graz im Einsatz.

Der 28-jährige Srdjan Predragovic wechselte nach zwei Jahren bei den Roten Teufeln des ALPLA HC Hard im Sommer vom Bodensee an die Mur, wo der Linkshänder für Verstärkung in der Aufbaureihe der Grazer sorgen soll.

Kreisläufer Lukas Schweighofer kehrte nach fünf Jahren in Vorarlberg wieder in seine Heimat Steiermark und zu seinem Stammverein zurück.

Auf der Position Links Außen macht sich Linus Weber bereit, den es nach elf Jahren beim ALPLA HC Hard zu Studienzwecken nach Graz zieht.

Einen weiteren Neuzugang verzeichnen die Grazer auf der Torhüterposition. Hier konnte Jovo Budovic von der HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach verpflichtet werden. Jugend-Nationalteamtorhüter Leon Bergmann hat den Verein verlassen und wechselte zum HC FIVERS WAT Margareten.

Ivan Horvat, Rückraum Links ALPLA HC Hard

„Wir haben in der Saisonvorbereitung gute Arbeit geleistet und uns vergangenes Wochenende den SUPERCUP-Pokal geholt, was ein guter Start für das gesamte Team und die neue Saison ist. Im Auftaktspiel der HLA MEISTERLIGA geht es für uns am Samstag ab nach Graz, wo wir uns ein schwieriges Spiel erwarten. Graz hat sich auf einigen Positionen verstärkt und es kommt zum ersten Aufeinandertreffen mit unseren ehemaligen Mannschaftskollegen Srdjan, Lukas und Linus. Wir haben uns gut vorbereitet und werden alles reinhauen, um zwei Punkte nach Hause zu bringen. Leider ist unser Kapitän Dominik Schmid noch verletzt und wir müssen am Samstagabend auf ihn verzichten. Wir hoffen, dass er ganz bald wieder fit ist und mit uns auf der Platte mitmischen kann, denn vor uns liegt eine lange Saison und wir werden ihn brauchen.“

HLA MEISTERLIGA

Grunddurchgang – Runde 1

HSG Graz vs. ALPLA HC Hard

Samstag, 2. September 2023, 19 Uhr