Bregenz Handball vor Alles-oder-Nichts-Spiel gegen WESTWIEN

Nach der deutlichen 27:20-Auswärtsniederlage am vergangenen Wochenende, empfängt Bregenz Handball die SG INSIGNIS Handball WESTWIEN am Samstag zum 2. Viertelfinalspiel.

Dieses müssen die Festspielstädter erfolgreich gestalten, um ihre Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Bei einem Heimsieg würde es am 17. Mai zu einem alles entscheidenden dritten Spiel kommen.

Das 1. Viertelfinalspiel war hart umkämpft und lange eine Partie auf Augenhöhe. Nachdem den Vorarlbergern der bessere Start gelungen ist, lieferten sich beide Mannschaften einen erbitterten Schlagabtausch. Dank sehr guter Torhüterleistungen auf beiden Seiten ging es bei einem Stand von 10:10 in die Halbzeitpause. Ein stark aufspielender Constantin Möstl war, neben einer Zunahme an technischen Fehlern, der Grund dafür, dass die Hausherren ihre Führung ab Mitte der 2. Hälfte immer weiter ausbauen und das Spiel schlussendlich für sich entscheiden konnten.

"Wir werden um jeden Ball kämpfen"

Trainer Marko Tanasković: „Ich habe es bereits mehrmals gesagt, es ist noch nichts verloren. Wir gehen konzentriert und mit erhobenem Kopf in das nächste Spiel. Wir werden von der ersten bis zur letzten Sekunde um jeden Ball kämpfen. Das Einzige, was ich von meinen Spielern verlange, ist eine bessere Wurfquote. Wir haben im ersten Spiel bereits viele Chancen kreiert, aber schlussendlich nicht genug verwandelt. Es ist das Viertelfinale, wir haben viel gearbeitet und uns gesteigert. Da wäre es schade, wenn unsere Reise bereits hier enden würde. Ich lade alle unsere Fans ein, uns wie immer zu unterstützen und bis zum letzten Moment an uns zu glauben.“