Bregenz gastiert im Topspiel in Krems

Am vergangenen Wochenende ist die Mannschaft van Marko Tanasković und Markus Rinnerthaler mit einem 30:27-Auftaktsieg gegen SC Ferlach in die neue Spielzeit gestartet. An diese Leistung wollen die Bregenzer nun anknüpfen und auch in der Wachau punkten. Die zweite Runde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs führt die Bregenzer am Sonntag zum UHK Krems.

Auch Krems konnte das erste Spiel in der neuen Saison erfolgreich gestalten, sodass Fans am Wochenende erneut ein spannendes Spiel auf Augenhöhe erwarten können. Im Eröffnungsspiel trafen die Wachauer auswärts auf JAGS Vöslau. Die hart umkämpfte Partie wurde erst durch ein Tor von Sebastian Feichtinger in der letzten Sekunde entschieden (31:32).

Nach den Abgängen von Matthias Führer, Romas Kirveliavicius, Lukas Nikolic und Julian Pratschner laufen die Kremser heuer mit einem leicht veränderten Kader auf. Neben Nationalteamspieler Moritz Mittendorfer und Wilhelm Jelinek (beide von SG INSIGNIS Handball WESTWIEN), gehören Tine Gartner (HC LINZ AG) und Tim Rozman (TUSEM Essen) zu den vier Neuzugängen.

Kapitän Ralf Patrick Häusle: „In Krems erwartet uns ein schwereres Auswärtsspiel. Die Kremser haben ihre Abgänge durch gute Neuzugänge kompensiert und sind auf fast jeder Position doppelt gut besetzt. Wir werden uns intensiv auf sie vorbereiten und wollen uns, im Vergleich zu unserem Spiel gegen Ferlach, weiter verbessern. Das Ziel sind aber ganz klar die zwei Punkte und diese wollen wir mit Kampf und Leidenschaft holen.“

HLA MEISTERLIGA – 2. Runde

UHK Krems vs. Bregenz Handball

Sonntag, den 10. September 2023 um 19:15 Uhr