Bregenz fordert zweimal zuhause den Litauen Handball-Champion

Mit zwei deutlichen Heimsiegen gegen Mistra (EST) konnte sich Bregenz Handball das Ticket für die nächste Runde des EHF European Cups sichern. In der 2. Runde des Wettbewerbs treffen die Vorarlberger an diesem Wochenende auf den amtierenden litauischen Meister VHC Šviesa. Auch dieses Mal werden beide Partien in Form eines Doppelspielwochenendes in der Bregenzer Handball-Arena ausgetragen.

Anders als Mistra ist VHC Šviesa seit 2017 kontinuierlich im EHF European Cup vertreten. In der Regel war für die Osteuropäer aber immer bereits in der 2. Runde Schluss. Wenn es nach den Festspielstädtern ginge, sollte dies heuer erneut der Fall sein.

Aufgrund der Europacup-Spiele haben die Bregenzer ihr 6. Spiel in der HLA MEISTERLIGA bereits am Dienstag absolviert. Mit einem deutlichen 34:25-Heimsieg gegen die HSG Graz konnten die Festspielstädter dort noch einmal Selbstbewusstsein tanken. Nun wollen Kapitän Ralf Patrick Häusle & Co. an diese Leistung anknüpfen.

Trainer Markus Rinnerthaler: „Unsere Mannschaft hat sich am Dienstag stark präsentiert und über das ganze Spiel hinweg eine konstant gute Leistung gezeigt. Diesen Schwung wollen wir jetzt mit ins Europacup-Wochenende nehmen. Unser Ziel ist es natürlich, mit zwei Siegen in die 3. Runde aufzusteigen. Ähnlich wie in der 1. Runde treffen wir mit VHC Šviesa auf einen Gegner, über den relativ wenig bekannt ist. Wir werden die verbleibende Zeit gut nutzen, das Videomaterial genau analysieren und uns intensiv auf die Spiele vorbereiten. Wenn wir so wie in den vergangenen Wochen spielen, dann ist am Wochenende einiges möglich. “

Co-Kapitän Sebastian Burger: „Wir sind bis jetzt sehr gut in die Saison gestartet und haben vorgestern gegen Graz die nächste gute Leistung gezeigt. Wir gehen voll fokussiert und motiviert in das bevorstehende Europacup-Wochenende und wollen unbedingt eine Runde weiterkommen. Über den Gegner kann ich leider noch nicht viel sagen, aber wir werden Šviesa in den nächsten Tagen sicherlich noch genau analysieren und uns gut auf die Mannschaft vorbereiten. Wenn wir an unsere Leistungen aus den letzten Spielen anknüpfen und als Team agieren, bin ich mir sicher, dass wir eine Runde weiterkommen werden. Wir hoffen natürlich auch auf die lautstarke Unterstützung unserer Fans.“

EHF European Cup – 2. Runde

VHC Šviesa vs. Bregenz Handball

Samstag, den 14. Oktober 2023 um 17:00 Uhr

Handball-Arena Bregenz

Bregenz Handball vs. VHC Šviesa

Sonntag, den 15. Oktober 2023 um 13:00 Uhr