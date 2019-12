Bregenz fightet um Einzug in Bonusrunde

Rein rechnerisch ist der Einzug noch möglich. Dafür müssen aber am Dienstag unbedingt zwei Punkte her. Es geht gegen Krems.

Für Bregenz Handball steht am Dienstagabend die nächste Auswärtshürde an. Um 19 Uhr ist in der Sporthalle Krems Anpfiff gegen die Mannschaft des UHK Krems. Nach wie vor gilt, zwei Punkte sind Pflicht, wenn das Team noch die Bonusrunde erreichen möchte.

Nach dem Sieg am Freitag bei der HSG Remus Bärnbach/Köflach war die Freude nur kurz groß. Bereits am Wochenende wurde mit einer Trainingseinheit am Sonntagvormittag der Fokus auf das Spiel gegen Krems gelegt.

Es geht gegen den Tabellendritten

Krems belegt derzeit mit 19 Punkten den 3. Tabellenplatz und kann mit einem Sieg den Einzug in die Bonusrunde perfekt machen. Aber auch Bregenz möchte diese zwei Punkte unbedingt, denn rein rechnerisch ist der Einzug in die Bonusrunde noch möglich. Dass es keine leichte Auswärtsaufgabe wird, ist dem Team bewusst.

„In Krems zu bestehen ist sehr schwer, das wissen wir. Jedoch ist Krems diese Saison nicht so stabil, wie letzte Saison. Um eine theoretische Chance, auf das obere Play Off zu wahren, müssen wir die nächsten vier Spiele gewinnen, komme was wolle. Genau mit dieser Einstellung werden wir auch ins Spiel gehen!“, versichert Nico Schnabl.

„Das wird eine ganz schwere Auswärtspartie. Krems hat sich wieder oben in der Tabelle etabliert und hat eine gute Truppe. Wir müssen als Mannschaft zeigen, was wir können.“, so Chef Coach Markus Burger.

Doppelspielwochen bis Weihnachten

Diesen Freitag geht es dann bereits zu Hause weiter gegen den Tabellenführer HC Fivers WAT Margareten. Am folgenden Wochenende ist abermals Doppelspielwochenende mit einem Auswärtsspiel am 13. Dezember gegen die HSG Holding Graz und am 15. Dezember beendet die Heimpartie gegen die HC Linz AG den Grunddurchgang der Bregenzer.