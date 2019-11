Torhüter Häusle sichert Bregenz Handball den Sieg

Die Bregenzer Handballer jubelten vor allem dank eines starken Torhüters über einen wichtigen 27:25-Auswärtssieg bei Schlusslicht Bärnbach/Köflach.

Für die Bregenzer Handballer ging es heute in der HLA mit dem Auswärtsspiel bei Tabellenschlusslicht Bärnbach/Köflach weiter. Dabei ging es darum, mit einem Sieg wichtige Punkte mit ins Ländle zu nehmen. Im Spiel selbst merkte man den Bregenzern aber die Strapazen der vielen Spiele in der Liga und im Europacup an. Die Hausherren agierten vor allem in der Offensive deutlich kreativer - einzig Torhüter Häusle hielt die Bregenzer mit zahlreichen Paraden im Spiel. Am Ende konnte aber auch er den 15:14-Rückstand zur Pause nicht verhindern.