Bregenz erwartet in Linz eine schwere Aufgabe

Bevor sich die Spieler der HLA MEISTERLIGA in die Nationalteampause verabschieden, ist die Kampfmannschaft von Bregenz Handball am Samstagabend noch einmal in Linz gefragt. Im Rahmen des 19. Spieltages treffen die Festspielstädter auswärts auf den HC Linz. Anwurf ist in der SMS Kleinmünchen um 19 Uhr.

Auch wenn Bregenz das Hinspiel (33:31) für sich entscheiden konnte, erwartet die Mannschaft von Marko Tanasković und Markus Rinnerthaler eine schwere Partie. Während die Bregenzer am vergangenen Samstag einen weiteren Heimsieg feiern konnten, warten die Stahlstädter noch immer auf die ersten Punkte im neuen Jahr. Zuletzt musste sich die Mannschaft von Milan Vunjak auswärts dem UHK Krems (31:30) beugen. So werden die Stahlstädter am Samstag sicherlich alles daran legen, um die Negativserie vor eigenem Publikum zu beenden.

Schlechte Nachrichten gibt es aus dem Verletztenlager der Bregenzer. Claudio Svečak hat sich beim Heimspiel gegen den UHC Hollabrunn am Ellbogen verletzt und fällt vorerst aus.

Rückraumspieler Matic Kotar: „Nach einem vor allem für die Psyche wichtigen Sieg gegen Hollabrunn, bei dem alle Spieler ihre Spielminuten bekommen haben, erwartet uns am Samstag ein hartes Spiel. Wir werden alles geben, um auch in Linz zu punkten und den Fans, die mit nach Linz reisen, eine spannende Partie zu bieten.“

Trainer Marko Tanasković: „Nach langer Zeit hatten wir wieder eine ganze Woche Zeit, um uns auf einen Gegner vorzubereiten. Im Hinspiel haben wir uns ein sehr interessantes Duell mit Linz geliefert. Ich erinnere mich gut an dieses Spiel. Es gab viele schöne Spielzüge und Tore zu sehen. Ich hoffe, dass uns das auch dieses Mal gelingen wird. Auch am Samstag rechnen wir mit einem stark umkämpften Spiel. Beide Teams konnten in letzter Zeit nicht mit der besten Form aufzeigen, daher wird auf beiden Seiten ein großer Kampf erwartet. Linz ist zu Hause stark und hat individuell sehr gute Spieler. Wir werden unser Bestes geben, um einen weiteren Sieg zu erringen und unseren vierten Platz zu verteidigen.“

HLA MEISTERLIGA – 19. Runde

HC Linz vs. Bregenz Handball

Samstag, 09. März, um 19:00 Uhr