Bregenz: Das ist das neue Is(s)so-Käslädele

Das ehemalige Käslädele in der Deuringstraße hat seit Mittwoch wieder geöffnet. Was Is(s)so-Wirtin Nathalie Hofer daraus gemacht hat.

Nathalie Hofer vom "Is(s)so" bringt ab sofort neues Leben in das ehemalige Käslädele. Am Mittwoch öffnete das neu umgebaute "Is(s)so Käs, Snacks und Meh" zum ersten Mal seine Pforten.

Feinkost und Käse

Im Angebot ist natürlich eines: Käse. Aber auch Feinkost aus dem Südtirol, feine Gewürze aus Schlins und Saucen und Co. von Ulrika's Manufaktur aus Dornbirn gibt's beispielsweise zu kaufen. Sandwiches und Chiapudding können direkt im Lokal genossen werden. Auch ein Gläschen Wein und ein Kaffee werden gerne serviert. Zudem bietet Hofer Snack-Cups für Hochzeiten, Firmenfeiern und Co., sowie Themenboxen – etwa für Ostern.

Seit Mittwoch (1. März) hat das Is(s)so Käs, Snacks und Meh" geöffnet.

Nathalie Hofer vom Is(s)so hinter dem Tresen.

"Alles, was wir wollten, hat funktioniert"

Die Zeit bis zur Eröffnung war recht stressig. Auch die Hochfasnat in der Landeshauptstadt fiel mit hinein. "Wir haben heute wirklich so auf den letzten Drücker noch die letzten paar Sachen gemacht, aber es ist sich ausgegangen", erklärt Hofer gegenüber VOL.AT. "Alles, was wir wollten, hat funktioniert." Ihr seien einige Steine vom Herzen gefallen, meint sie und schmunzelt. Sie sei froh, endlich öffnen zu können.

Von Keksen bis hin zu Eiern, Wurst und Gewürzen gibt es ein breites Sortiment.

Es gibt nicht nur Feinkost und Käse, sondern auch eine gemütliche Sitzecke.

OK but first Cheese



Eine Wand im Lokal wurde ganz besonders gestaltet. "Das haben wir bewusst niemandem erzählt", meint Nathalie Hofer gegenüber VOL.AT. Ein Sprayer gestaltete eine Social-Media-Wall: "Ein Wirbel aus Käse, in der Mitte steht 'OK but first Cheese' ", erklärt sie. Cheese steht hier für das Lächeln für Fotos, die vor der Wand aufgenommen werden können, aber natürlich auch für Käse. "Das peppt das Ganze, finde ich, ein bisschen auf", meint Hofer.

Die Social-Media-Wall wurde von einem Sprayer gestaltet.

Käse darf natürlich im ehemaligen Käslädele nicht fehlen.

Nathalie Hofer im Gespräch

self all Open preferences.

Auch Brötle, Chiapuddings und Co. gibt es.

"Bis jetzt nur positive Reaktionen"



"Es läuft ganz gut", meint Hofer zum ersten Tag. Von Chiapuddings über Sandwiches wurde bisher alles gut angenommen. Auch die neue Käseauswahl stimmt die Kunden zufrieden. "Bis jetzt nur positive Reaktionen", verdeutlicht die Betreiberin. Am Donnerstagabend soll die offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen, Freunden und Familie stattfinden. "Mit einem Gläschen anstoßen, das haben wir uns, glaube ich, nach der Zeit jetzt verdient", so die Gastronomin.

Mehr dazu

self all Open preferences.