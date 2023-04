Bregenz: Beschädigung einer Regenbogenfahne

Eine Regenbogenfahne auf dem Vorplatz der Evangelischen Kirche in Bregenz wurde von drei jungen Männern aus Lauterach beschädigt.

Am Montag, 24. April 2023, gegen 21.20 Uhr, beschädigten drei junge Männer aus Lauterach eine Regenbogenfahne, die in Bregenz auf dem Vorplatz der Evangelischen Kirche an einem Fahnenmast aufgehängt war.