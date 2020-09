Bregenz bekommt jetzt doch kein Subway-Restaurant

Der Betreiber hat den Genehmigungsantrag zurückgezogen. Der Eigentümer der Immobilie macht dafür auch "überzogene Behördenvorgaben" verantwortlich.

Bregenz (Wirtschaftspresseagentur.com) - Die Fans der Buffet-Restaurant-Kette Subway müssen sich in Vorarlberg entgegen ursprünglichen Erwartungen weiterhin gedulden. Denn der vorgesehene Betreiber und Franchisenehmer des geplanten Fastfood-Restaurants in der Bregenzer Rheinstraße hat seinen Genehmigungsantrag bei der BH Bregenz offenbar wieder zurückgezogen.

Diesbezügliche wpa-Informationen bestätigte jedenfalls Heinz Pfeifhofer von der Eigentümerfamilie der dafür vorgesehenen Immobilie in Bregenz. Diese befindet sich in der Nähe des Textilherstellers Wolford. Dass der Subway-Standort in den Sternen steht, bezeugen auch mehrere Informationsplakate des Maklerunternehmens RE/MAX Immowest, das die Immobilie jetzt wieder zur Vermietung anbietet.